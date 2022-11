Après la blessure d’Amine Harit, Alex Disasi brise le silence (PHOTO)

Dimanche soir, Amine Harit est sorti sur une civière, en larmes, après avoir contracté une terrible blessure au genou lors du match qui opposait son club, l’OM, à Monaco. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Lion de l’Atlas qui s’apprêtait à rejoindre la sélection nationale au Qatar.

Transporté en urgence à l’hôpital après un contact avec le joueur de Monaco Axel Disasi, Amine Harit a subi plusieurs examens pour évaluer sa blessure. D’après l’Olympique de Marseille, l’international marocain souffre “d’une entorse des ligaments croisés » du genou gauche. “Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure”, indique le club dans un communiqué.

Suelques heures après le match, Axel Disasi a brisé le silence pour se défendre. «Ce n’est jamais facile de s’exprimer dans ce genre de moment mais la tension est retombée et on a plus de recul maintenant. Dès que j’ai vu Amine à la suite de notre contact, j’ai compris que c’était grave et j’ai mesuré la portée que sa blessure allait avoir pour lui… Même en essayant de me mettre à sa place je ne peux pas ressentir un centième de ce qu’il vit aujourd’hui. Et cela m’attriste profondément. Ceux qui ont vu le match et l’action en question comprendront clairement qu’à aucun moment je ne cherche à jouer autre chose que le ballon. Et c’est ce que j’ai fait», a-t-il écrit dans une story sur son compte Instagram.

Concernant les attaques dont il a été victime sur la Toile, le joueur monégasque a indiqué : «Pour ce qui a suivi sur les réseaux sociaux en particulier, les insultes envers ma famille, le racisme, la divulgation de mon numéro de téléphone… Ce sont des choses qui sont inacceptables et incompréhensibles en 2022… Je comprends que la frustration puisse faire dire des choses qu’on regrette par la suite. Moi le premier, comme vous avez pu le voir lors de mon itw d’après match hier soir. Mais il y a des limites. Ca reste du sport. Grosse force à Amine dans cette épreuve».

