Après Guendouzi, un autre joueur tourne le dos au Maroc

Le joueur de West Ham United Issa Diop, d’origine marocaine, a assuré qu’il souhaiterait jouer pour la France, un rêve qu’il compte réaliser à l’avenir.

Dans une déclaration au site officiel de son club, il affirmé avoir joué dans plusieurs catégories de la sélection française aux côtés de Mbappé, Dembele et Rabiot. «Je veux être un jour convoqué à l’équipe A et représenter la France comme il se doit. Je suis certain que je peux réaliser mon rêve en jouant pour West Ham», a-t-il confié.

Après Matteo Guendouzi, le joueur d’Arsenal qui rêve lui aussi de porter le maillot des Bleus, c’est au tour de Issa Diop de tourner le dos au Maroc et de choisir la France. Né le 9 janvier 1997, Issa est un défenseur de père sénégalais et de mère marocaine. Il évoluait dans les rangs de Toulouse avant de signer pour West Ham United.

S.L.