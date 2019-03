Après El Idrissi, la Fédé jette son dévolu sur ce joueur (VIDEO)

Après avoir attiré Oussama El Idrissi dans ses filets, la FRMF a jeté son dévolu sur un autre footballeur néerlando-marocain qui fait beaucoup parler de lui.

Il s’agit de Mohammed Ihattaren, le jeune milieu offensif du PSV. Les dirigeants marocains multiplient les contacts avec l’entourage du joueur pour le convaincre à opter pour le Maroc au lieu des Pays-Bas, à en croire les informations du quotidien Football-orange.

Ihattaren a évolué dans toutes les catégories jeunes de la sélection hollandaise et devrait trancher dans les jours à venir. Suivi par l’Inter Milan, Manchester City ou encore le FC Barcelone, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Eredivisie et du football européen.

Le joueur a disputé 7 matchs avec le PSV et était titulaire lors des deux dernières rencontres du club, qui domine le classement du championnat.

Notons que le Fédération avait réussi, ces dernières années, à attirer plusieurs joueurs évoluant aux Pays-Bas tels que Hakim Ziyech.

K.B.