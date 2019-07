Après avoir attaqué Ronaldo, Alex Morgan s’attire les foudres de la Toile

Lundi, les procureurs de Las Vegas ont annoncé que Cristiano Ronaldo ne sera pas inculpé pour viol et agression sexuelle faute de preuves. Si certains étaient heureux de l’apprendre, d’autres n’ont pas hésité à chercher midi à quatorze heures.

Mardi, Alex Morgan, vedette de l’équipe nationale féminine des États-Unis, a créé la polémique en tirant à boulets rouges sur Ronaldo. Elle a publié un lien vers son article intitulé: “Ronaldo est une icône de la corruption dans le sport”, avec comme légende: “Maintenant, c’est du bon journalisme”.

Peu de temps après, la footballeuse a reçu de nombreuses critiques. Les fans du ballon rond et de CR7 n’ont pas apprécié ses propos et n’ont pas manqué de flinguer et troller Morgan, devenant ainsi la risée de la Toile.

Rappelons que les procureurs ont annoncé, lundi, que l’attaquant vedette de la Juventus de Turin ne fera pas l’objet d’accusations pénales après que Kathryn Mayorga, qui travaillait comme mannequin à Las Vegas, l’a accusé de l’avoir violée dans un hôtel de la ville du pêché.

Le quintuple Ballon d’Or de 34 ans avait été accusé d’avoir rencontré la femme dans une discothèque, l’invitant dans une chambre d’hôtel où le viol présumé aurait eu lieu. Ronaldo a nié avec véhémence ces accusations. Le bureau du procureur du district avait déclaré lundi que “les allégations d’agression sexuelle contre Cristiano Ronaldo ne peuvent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable”.

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG — Alex Morgan (@alexmorgan13) July 23, 2019

Your contribution to football and the US team is as flat as your chest. pic.twitter.com/K978nHAz99 — Messi fan (@CumShotPulisic) July 23, 2019

Now this is great journalism pic.twitter.com/cZ8STPaA1w — Roh (@rohgista) July 23, 2019

Now this is world class journalism. pic.twitter.com/Tze006TcT2 — Manny (@mani_mal_) July 23, 2019