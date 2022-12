Antony Blinken: grâce au Maroc, l’Afrique marque l’histoire

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a félicité le Maroc suite à la qualification samedi de la sélection nationale de football pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, soulignant que l’Afrique est en train de marquer l’histoire.

« A la veille du sommet des dirigeants USA-Afrique 2022 (prévu la semaine prochaine à Washington, NDRL), je félicite les Lions de l’Atlas pour leur victoire aujourd’hui », devenant la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, a écrit le chef de la diplomatie américaine sur son compte Twitter, en accompagnant son post du drapeau du Maroc.

Il a en outre indiqué que l’Afrique est en train de marquer l’histoire sur le terrain et ailleurs.

Les poulains de Walid Regragui se sont qualifiés pour les demi-finales de la grand-messe footballistique en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama.

Le but de la victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42ème minute.

La sélection marocaine affrontera pour une place en finale la France.

Africa making history and leading on and off the field. On the eve of the the #USAfricaLeadersSummit22, I congratulate @EnMaroc, the #AtlasLions, on their win today and becoming the first African and Arab team to ever reach the semi-finals of the @FIFAWorldCup. #DimaMaghrib

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 10, 2022