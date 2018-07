Angleterre-Croatie: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du monde 2018)

Après France-Belgique, les supporters auront rendez-vous avec la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2018 qui opposera, mercredi 11 juillet, l’Angleterre à la Croatie.

Les Croates, qui ont balayé le pays hôte aux tirs au but en quart de finales, atteignent le carré d’or après 20 ans d’absence. Grâce à un Rakitic des grands jours, ils ont les moyens de leurs ambitions, sont solidaires, croient en leurs chances et rêvent de cette Coupe dont ils sont plus proches que jamais. Il n’y a qu’à se rappeler de la victoire contre l’Argentine en phase de groupes pour comprendre que cette qualification n’est pas le fruit du hasard.

Pour sa part, l’Angleterre, qui n’a plus atteint ce stade depuis 1990, a créé la surprise avec son groupe de jeunes joueurs inexpérimentés sur lesquels personne n’aurait parié. Il faut dire que les Three Lions sont robustes et solidaires et rêvent, tout simplement, de ramener la Coupe du monde chez eux pour la deuxième fois de l’histoire.

Le coup d’envoi de cette rencontre qui sera jouée au stade Loujkini, à Moscou, sera donné à 19 heures (GMT+1). Elle sera retransmise sur Irib TV 3, Sport TV 1, Canale 5 Italia, TVP 1 HD, RTS Deux HD, SRF Zwei HD, Telecinco, Bein Sports MAX 2 HD AR et Bein Sports MAX 1 HD AR.

Formations possibles :

Angleterre: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson, Young – Lingard, Alli – Sterling, Kane.

Croatie: Subašić – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić – Rakitić, Modrić – Rebić, Kramarić, Perišić – Mandžukić.

N.M.