Angleterre-Allemagne: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Euro 2020)

La planète football aura les yeux rivés sur le Stade de Wembley à Londres qui abritera ce soir un duel de haute facture entre l’Angleterre et l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro, un nouvel épisode de la rivalité séculaire entre deux géants du football mondial.

Après la victoire des Belges face aux Portugais (1-0), le duel épique entre l’Espagne et la Croatie (5-3) et l’exploit historique de la Suisse contre la France (3-3, 5 hab 4), place désormais au choc entre la Mannschaft et les Three Lions qui devraient en découdre sur la pelouse du « Temple du football à Londres » pour une place aux quarts de finale du championnat d’Europe.

Cette rivalité a commencé en 1966, lorsque l’Angleterre a remporté son unique Coupe du monde, en finale, non sans un but controversé de Geoffrey Hurst (4-2 après prolongation). La Mannschaft a pris sa revanche en quart de finale du Mondial 1970 (3-2 après prolongation). Puis elle a entretenu sa domination en demi-finale du Mondial 1990 (1-1, 4-3 aux t.a.b.) et de l’Euro 1996 (1-1, 6-5 aux t.a.b.). Le dernier duel en date dans un tournoi majeur a tourné en faveur de l’Allemagne, encore, en huitième de finale de la Coupe du monde 2010 (4-1).

Pour le match de ce mardi, il reste de difficile de prédire le résultat, les deux équipes n’ayant pas convaincu, loin de là, lors du premier tour de la compétition.

L’Angleterre, avec son effectif jeune et talentueux, a réussi à terminer en tête de sa poule avec deux victoires et un nul, malgré des prestations insuffisantes. L’Allemagne, de son côté, a alterné le très bon (victoire 4-2 contre le Portugal) et le franchement inquiétant (le 2-2 arraché contre la Hongrie).

Certes, la jauge fixée en raison du contexte sanitaire empêche un match à guichets fermés, mais avec pas moins de 40.000 personnes autorisées à Wembley ce mardi, l’Angleterre ne pourra pas se plaindre d’un manque de soutien, d’autant plus qu’elle a joué ses trois matches en phase de poules dans cette même enceinte.

Quadruple championne du monde et triple championne d’Europe, la Mannschaft est condamnée pour sa part à viser haut.

« Nous avons franchi une première étape, mais ce n’est pas encore ce que nous voulons », a déclaré le capitaine de l’équipe Manuel Neuer.

«Ce sera un match totalement différent, qui nous conviendra certainement mieux. Les Anglais seront à domicile et devront jouer. Ce sera un match ouvert, plus ouvert que contre la Hongrie» a affirmé, pour sa part, l’entraineur de la sélection allemande, Joachim Löw.

Dans l’autre match de la soirée, la Suède, surprenante première de son groupe devant l’Espagne, affronte l’Ukraine pour un huitième de finale aussi inattendu qu’ouvert. Le vainqueur de ce duel rencontrera en quarts de finale le vainqueur entre l’Angleterre et l’Allemagne.

Le coup d’envoi du match Angleterre-Allemagne sera donné à 17h. Il sera diffusé sur beIN Sports HD2 Max, beIN Sports HD1 Max et TF1.

S.L. (avec MAP)