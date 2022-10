Andrés Iniesta bientôt de retour au Barça ? (PHOTO)

À 38 ans, Andrés Iniesta pense déjà à son avenir. Le milieu de terrain du Vissel Kobe aspire à troquer ses crampons pour une casquette d’entraîneur chez les Blaugranas… ou tout autre poste similaire, du moment que c’est avec le FCB.

Andrés Iniesta est un pur produit du FC Barcelone. Il y a joué de 1996 jusqu’en 2018, passant de la division junior à l’équipe principale avant de s’envoler pour le Japon. Aujourd’hui, le joueur aspire à mettre fin à sa carrière sur une bonne note.

Selon les informations du journaliste sportif Fabrizio Romano, citant le site italien Gazzetta, Andrés Iniesta aurait déclaré au média ʺJe vais rester une année de plus avec le Vissel Kobe, on verra après. J’aimerais bien retourner au Barçaʺ. Et de rajouter ʺJ’y suis chez moi, mais je ne sais pas comment cela peut se faire. Entraîneur, directeur du sport ou quelque chose dans le genreʺ.

A.O.

