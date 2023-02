Ancelotti bientôt sélectionneur du Brésil ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération brésilienne de football (CBF) a démenti, vendredi, avoir eu un accord avec l’entraîneur du Real Madrid, l’Italien Carlo Ancelotti, pour diriger la Selecao, après la diffusion de cette information par de nombreux médias de renommée.

La CBF, qui cherche un nouvel entraîneur depuis le départ de Tite après l’élimination de la Coupe du monde au Qatar, a souligné dans un communiqué que l’information publiée vendredi et selon laquelle Ancelotti « est le nouvel entraîneur de l’équipe brésilienne » n’est « pas correcte ».

La Confédération a rappelé que le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, avait déjà rejeté ces « spéculations » mercredi dernier et souligné que l’entraîneur choisi « sera annoncé au bon moment ».

Le démenti de la CBF intervient quelques heures après que le réseau ESPN Brésil a annoncé qu’Ancelotti, qui est au Maroc pour préparer la finale de la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid, a accepté de prendre les commandes du quintuple champion du monde.

Selon ESPN, l’accord serait verbal et ne sera pas rendu public de sitôt, puisqu’Ancelotti a un contrat avec l’équipe madrilène jusqu’en juin 2024.

La durée du contrat avec la Canarinha serait de trois ans, de juillet 2023 à 2026, incluant la Coupe du monde qui se tiendra dans quatre ans aux États-Unis, au Mexique et au Canada, selon ESPN Brésil, qui ne cite aucune source.

La presse brésilienne spécule depuis des semaines sur le possible successeur de Tite et a évoqué comme candidats l’Espagnol Luis Enrique, le Français Zinedine Zidane ou encore les Portugais José Mourinho Abel Ferreira et Jorge Jesus, en plus d’Ancelotti.

Interrogé à ce sujet, l’entraîneur italien est resté réservé vendredi lors de la conférence de presse précédant la finale du Mondial des clubs contre le Saoudien Al Hilal. « Je ne me suis pas renseigné sur ces choses, ma situation est assez claire, j’ai un contrat jusqu’en 2024 », a-t-il souligné avec insistance.

De plus, ‘Carletto’ avait déclaré à son retour l’an dernier au Real Madrid que le club espagnol marquera la fin de sa carrière d’entraîneur.

S.L.