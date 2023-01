Anas Zniti et Badr Banoun contribuent à l’action solidaire « RajaM3ana »

Après les fans et les adhérents, l’action « RajaM3ana » prend une autre dimension avec la contribution cette fois-ci des joueurs. Anas Zniti, gardien de but du Raja Casablanca a participé ce mercredi à l’action « RajaM3ana » lancée par le président du club Aziz Badraoui. Le légendaire gardien de but des Verts a versé la somme de 24.000 dirhams au club tandis que Badr Banoun (fils du club) a versé la somme de 30.149 dirhams.

Un joli geste de ces deux joueurs envers le club que le public du Raja n’oubliera certainement pas. Banoun et Zniti appellent ainsi indirectement les autres légendes du club à faire de même et contribuer massivement à cette action solidaire.

Le club a réussi à réunir plus de 2.500.000 dirhams en l’espace de 10 jours, soit 13% de l’objectif (20.000.000 dirhams). Aziz Badraoui, président du club a mentionné lors d’une intervention médiatique que le Raja souhaite à travers cet argent se débarrasser de tous les litiges de joueurs et d’entraîneurs et ouvrir une nouvelle page dans sa gestion du club.