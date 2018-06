Amrabat: “VAR is bullshit !” (VIDEO)

La séquence a fait le tour du monde. A la fin du match Maroc-Espagne (2-2), Nordine Amrabat a poussé un gros coup de gueule en direct en s’insurgeant contre l’arbitrage vidéo. “VAR is bullshit” (l’arbitrage vidéo, c’est une grosse connerie), a-t-il hurlé.

Et pour cause, “cette avancée technologique” a notamment accordé aux Espagnols le but de l’égalisation dans les derniers instants du match. Un but annulé dans un premier temps par le juge de touche pour hors-jeu. Pis encore, l’égalisation de la sélection espagnole n’aurait pas dû être accordée parce qu’elle vient d’un corner alors que c’est plutôt une sortie de but qu’il aurait fallu siffler.

Si la Roja a été sauvée in extrémis par la VAR, les Marocains, eux, n’ont pas eu droit à cette technologie après une main de Piqué dans sa propre surface.

Faut-il dire que la VAR a participé à l’élimination du Maroc du Mondial russe? En tout cas, les Lions de l’Atlas, qui se sont déjà sentis floués face au Portugal pour les mêmes raisons, n’ont pas démérité et ont présenté une très bonne prestation face aux ex-champions du monde. Le Maroc sort ainsi de la compétition la tête haute.

S.L.