Amrabat ne s’est pas totalement remis du Mondial

Auteur d’une performance cinq étoiles au Mondial 2022 au Qatar, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas Soufyan Amrabat ne s’est toujours pas totalement remis des efforts physiques effectués avec son pays en décembre dernier.

Le joueur de la Fiorentina n’a pas disputé la moindre des minutes samedi dernier lors de la victoire à domicile de la « Viola » contre Sassuolo (2-1).

Interrogé sur l’absence du joueur marocain lors de ce match, l’entraîneur de la Fiorentina Vincenzo Italiano répond : « Amrabat a reçu plusieurs injections lors du Mondial pour atténuer ses douleurs et pouvoir disputer les matchs du Maroc. Il souffre encore de maux aujourd’hui, il n’a disputé que 4 séances d’entraînement avec le club et m’a confié lui-même qu’il est incapable de disputer les 90 minutes», souligne l’entraîneur du club. Et d’ajouter : « j’aurai pu le faire jouer aujourd’hui mais je ne veux prendre aucun risque. Quand il sera à 100% de ses moyens, ce sera une véritable valeur ajoutée à l’équipe ».

Rappelons qu’avec 62 récupérations, Sofyan Amrabat est le milieu défensif qui a récupéré le plus de ballons durant ce Mondial 2022. Sa côte dans le marché des transferts a clairement évolué. Liverpool de Jurgen Klopp a d’ailleurs formulé une demande d’achat au Fiorentina pour l’international marocain. Reste à savoir maintenant si le joueur veut changer d’air et si le club souhaite le vendre. Affaire à suivre.