Amrabat a été “un véritable guerrier” contre le Portugal

“Amrabat a été un véritable guerrier. Il voulait tellement jouer et a fourni une excellente démonstration de ses qualités. L’équipe a joué offensivement contre une formation qui excelle en contres. Nous avons pris des risques sans être récompensés. On est bien et on est tombé avec les honneurs. C’est le sentiment qui anime le groupe”, a déclaré Hervé Renard après le match contre le Portugal (0-1).

Sur la toile, les internautes n’ont pas manqué de saluer la performance de Nourredine Amrabat qui avait été victime d’un commotion cérébrale face à l’Iran. Pour les supporters, c’est bien Amrabat qui aurait du être l’homme du match et non Ronaldo.

“Le public et les joueurs ont été fantastiques. Dans ce stade de Moscou, nous avions l’impression de jouer à Casablanca et ça nous a beaucoup aidé. C’est une image, un soutien que l’on ne peut jamais effacer de la mémoire”, a également déclaré Renard.

S.L.