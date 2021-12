Ammouta: « En quart de finale, le niveau sera certainement plus relevé »

La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue saoudienne par 1 but à 0, ce mardi au stade d’Al Thumama à Doha, pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Coupe arabe des nations (Qatar 2021).

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Karim El Berkaoui (45+4è, s.p.).

« J’avais très peur que les joueurs se relâchent lors de ce troisième match, notamment après avoir assuré notre qualification aux quarts de finale. Effectivement, nous avons constaté un certain repli en première période, ce qui est tout à fait normal », a déclaré Houcine Ammouta, coach des Lions de l’Atlas, à l’issue de la rencontre.

« Nous avons commis plusieurs fautes en première période, avec plusieurs passes ratées, en raison du manque de concentration et du manque d’engagement des joueurs. On a également raté plusieurs occasions nettes de scorer, car les joueurs ne sont pas entrés vite dans le match », a-t-il ajouté.

« L’équipe nationale a réussi à ouvrir le score dans les derniers souffles de la première période, ce qui nous a facilité la tâche lors du second acte que nous avons entamé avec plus de concentration et de détermination », a-t-il dit.

Et de conclure: « L’Arabie Saoudite est une bonne équipe et n’a rien à envier aux autres sélections présentes lors de ce tournoi. C’est une équipe jeune et ambitieuse qui nous a créé énormément de difficultés. En quart de finale, le niveau sera certainement plus relevé avec la présence de sélections de gros calibre comme l’Egypte et l’Algérie. Nous allons préparer comme il se doit ces matches derbys qui sont d’habitude trop disputés ».

