Ammouta aux joueurs du Wydad: « Tournez la page du derby »

Les joueurs du Wydad de Casablanca ont rapidement repris les entraînements après le derby face au Raja de Casablanca.

Selon une source de Le Site Info, Houcine Amouta aurait refusé des vacances aux joueurs et a opté pour une bonne préparation avant le match face au MCO d’Oujda, prévu samedi. La même source a indiqué que l’entraîneur a invité ses poulains à ne plus penser au derby et à se concentrer sur le prochain match de la Botola.

A noter que le WAC fera le déplacement à Oujda samedi où il affrontera le MCO pour le compte de la 7ème journée du championnat.

M.T.