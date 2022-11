Amine Harit sort de son silence après la blessure (PHOTO)

C’est seulement ce jeudi 17 novembre courant qu’Amine Harit, Lion de l’Atlas et milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (OM), a bien voulu évoquer la grave blessure qu’il a contractée dimanche dernier, le privant ainsi de participer à la Coupe du monde Qatar 2022.

Via son compte officiel Instagram, l’international marocain a partagé une photo de lui avec ses fans et followers qu’il a commentée comme suit.

« J’ai attendu un peu avant de réagir car j’avais besoin de temps pour mes proches et pour moi-même. Comme vous pouvez l’imaginer, au-delà de la douleur physique, c’est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s’envole à quelques heures de le vivre! ».

Amine Harit a aussi poursuivi: « Mais comme je l’ai dit en conférence de presse, peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants, c’est le destin et je l’accepte. Je souhaite aux Lions de l’Atlas le plus beau des parcours dans la compétition et je sais que mes frères nous feront honneur ».

Et à propos des critiques acerbes subies par le joueur de Monaco, Axel Disasi, le Lion de l’atlas, magnanime et pas rancunier du tout a écrit: « Je n’en veux pas un instant à Axel. C’est une action de jeu banale où on joue au ballon tous les deux. Il n’y a rien d’intentionné. Ce qu’il a subi sur les réseaux sociaux est inacceptable et j’en suis désolé. Restons humains, cela vaut beaucoup mieux! ».

