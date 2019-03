Amine Harit ne foulera pas la pelouse de l’Etihad Stadium

Schalke 04 jouera le tout pour le tout sur les terres de Manchester City, mardi dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club allemand s’est incliné à l’aller (2-3).

L’international marocain, Hamza Mendyl, sera de la partie. Amine Harit, en revanche, ne refoulera pas la pelouse de l’Etihad Stadium. Le milieu de terrain des Lions de l’Atlas n’a pas été appelé par son entraîneur, Domenico Tedesco.

Rien ne va plus pour Harit qui a été également écarté du groupe le week-end dernier contre Werder. Il n’est pas parvenu à s’intégrer avec la formation allemande.

Plusieurs médias en Allemagne avaient fait savoir que le comportement du joueur “n’est pas professionnel” et qu’il aurait une addiction aux casinos et aux boîtes de nuit. Ça sent mauvais pour Amine Harit qui risque aussi de perdre sa place en sélection nationale.

N.K