Amine Harit de retour en sélection ! (PHOTO)

C’est fait. Amine Harit fait son retour en sélection nationale après s’être réconcilié avec Vahid Halilhodzic.

Sur son compte Instagram, le joueur de l’OM a posté une story dans une voiture, en plus d’un drapeau marocain, d’un cœur et d’un avion en émoji, annonçant ainsi qu’il fera partie de la liste des convoqués pour les matchs des Lions de l’Atlas face aux USA, au Libéria et à l’Afrique du Sud.

Notons que la Fédération royale marocaine de football a annoncé que Vahid Halilhodzic tiendra un point de presse afin de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les matchs face aux USA, le Libéria et l’Afrique du Sud.

Sur son site officiel, l’instance a indiqué que le point de presse aura lieu mercredi 25 mai au complexe Mohammed VI de Maâmora à partir de 11h.

Les supporters des Lions de l’Atlas attendent impatiemment la liste du sélectionneur national, qui s’est enfin réconcilié avec Noussair Mazraoui et Amine Harit. Halilhodzic devait également s’entretenir avec Hakim Ziyech mais aucune rencontre n’a encore été programmée.

Rappelons que les Lions de l’Atlas croiseront le fer en amical avec les USA le 1er juin avant d’affronter le Libéria et l’Afrique du Sud les 9 et 13 du même mois en marge des éliminatoires de la CAN 2023.

N.M.