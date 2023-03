Amine Harit accomplit les rituels de la Omra (PHOTO)

L’international marocain et joueur de l’Olympique de Marseille marocain, Amine Harit, a profité de sa période de vacances pour accomplir les rituels de la Omra, dite « petit pèlerinage », à la Mecque.

Et dans une story sur son compte officiel Instagram, le Lion de l’Atlas a publié une photo où on le voit accomplir l’une de cinq prières de la journée à l’intérieur d’Al Masjid Annabaoui mecquois, appelée aussi « Mosquée al-Haram ». Le cliché montre le footballeur international portant l’habit blanc d’al-Ihram, propre à ce pieux rituel de la Omra.

A rappeler qu’Amine Harit a dopté une attitude de piété religieuse stricte, depuis déjà quelques années, ce qui l’a sûrement aidé à jouer au plus grand niveau, en tant que Lion de l’Atlas et joueur de l’OM de Marseille. Et après une longue absence loin des terrains de football, pour cause de blessure lui ayant fait raté de participer à l’exploit historique de l’équipe nationale pensant le Mondial 2022, à Qatar, le footballeur s’apprête à rejouer et à retrouver les chemins des terrains de football.

Harit a également profité de son séjour aux Lieux saints de l’islam pour aller se recueillir sur la tombe du Prophète Sidna Mohamed.

