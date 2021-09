Amine Harit acclamé par l’Olympique de Marseille (PHOTO)

L’international marocain Amine Harit a disputé, dimanche, son premier match avec le maillot de l’Olympique de Marseille, dans lequel il a été décisif contre Monaco (2-0).

Pour son premier match en tant que titulaire, le Marocain a livré une bonne performance : 4 dribbles réussis sur cinq tentés, 87,1% de passes précises réussies, deux passes clés et 15 duels gagnés sur 19. Et surtout, la passe décisive à Ahmed Dieng, menant au deuxième but des phocéens à la 60e minute, avant de quitter le match à la 72e minute sous les ovations des supporters.

La page de l’OM a également acclamé son nouveau joueur. Dans une publication sur Facebook, la page du club a publié une photo d’Amine Harit, avec le commentaire en arabe : « J’ai envie de te dire : je t’aime ».

Notons qu’Amine Harit a rejoint les Marseillais en prêt en provenance du FC Schalke 04.

M.F.