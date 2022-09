Amicaux: l’arrivée des Lions de l’Atlas en Espagne (VIDEO)

Walid Regragui et ses hommes sont arrivés, ce jeudi matin, à Barcelone, en Espagne. Les Lions de l’Atlas affronteront ce vendredi le Chili, et quatre jours plus tard le Paraguay, dans le cadre de la préparation du Mondial 2022.

Plusieurs Marocains résidant en Espagne étaient présents pour accueillir chaleureusement les Lions de l’Atlas, à l’aéroport comme à l’hôtel.

Au micron de Le Site info, les supporters marocains ont exprimé leur joie de voir les Lions de l’Atlas jouer en Espagne, et ont tenu à les encourager avant leurs prochaines rencontres.

A.O.