Amicaux face aux Lions de l’Atlas: les propositions pleuvent sur la FRMF

Les propositions des Fédérations de football pour affronter les Lions de l’Atlas en amical pleuvent sur la FRMF.

Selon une source de Le Site info, l’instance a été contactée par de nombreuses Fédérations de différents continents, qui souhaitent programmer des rencontres face à la sélection du Maroc lors des prochaines dates FIFA.

Et d’ajouter que la FRMF étudiera toutes les propositions reçues et fera son choix en concertation avec Walid Regragui. La sélection n’aura droit qu’à un seul amical avant de croiser le fer avec l’Afrique du sud, en marge de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Par ailleurs, il est prévu que le sélectionneur national fasse appel à de nouveaux noms lors du prochain stage de préparation afin de préparer sa liste finale pour la prochaine Coupe d’Afrique prévue en janvier prochain en Côte d’Ivoire.

A noter que depuis leur exploit historique en Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont du succès auprès des grandes sélections.

H.M.