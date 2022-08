Amicaux contre le Chili et le Paraguay : Louza sera bien de la partie (PHOTO)

La sélection nationale affrontera le Paraguay le 27 septembre prochain à Séville (Espagne), dans le cadre d’une rencontre amicale entre les deux équipes. Au moment où de nombreux joueurs des Lions de l’Atlas risquent d’être absents pour blessures (Nayef Aguerd, Tarik Tissoudali, Samy Mmaee, etc.), le milieu de terrain du Watford FC, Imrân Louza sera bien de la partie.

Selon le site Kooora, le joueur de 23 ans prendra part aux deux matchs préparatoires pour le Mondial 2022, opposant les Lions de l’Atlas aux sélections du Chili et du Paraguay. D’après la même source, le staff médical du club anglais a donné le feu vert à Louza, indiquant qu’il est remis de sa blessure au genou, subie en mai dernier.

A.O.

Great to see you back out on the grass, @Louza_Imran! 🙌 pic.twitter.com/oYA2NA83hy

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 5, 2022