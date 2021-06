Amical: les Lionnes de l’Atlas prennent le meilleur sur les Maliennes (VIDEO)

La sélection marocaine féminine de football a pris le meilleur sur son homologue malienne par 3 buts à 0, ce jeudi en match amical disputé au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.

Les buts de cette rencontre, qui s’inscrit dans les préparatifs de l’équipe nationale pour les prochaines échéances, ont été marqués par Ayane Rosella (2è), Imane Saoud (44è) et Amani Salma (45+3è).

L’équipe du Mali a raté un pénalty, non transformé par Toure Bassira (34è). La sélection nationale, qui compte en ses rangs 17 joueuses évoluant à l’étranger et 6 de l’AS FAR, a entamé le 07 juin un stage de préparation au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, qui se poursuit jusqu’au 15 courant.

DM