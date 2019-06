Amical: le Cameroun s’offre la Zambie

Le Cameroun s’est imposé face à la Zambie (2-1), en match amical tenu ce dimanche 9 juin, au stade Stade Cerro del Espino en Espagne.

Paul-Georges Ntep a ouvert le score pour les Lions Indomptables dès la 2e minute de jeu avant que Joel Tagueu ne double la mise à la 71e minute. Musonda Mwape a inscrit l’unique réalisation des Zambiens à la 77e minute de jeu.

Rappelons que le Maroc affrontera la Zambie en amical le 17 juin à Marrakech.

Notons que le Cameroun et la Zambie, participeront à la CAN 2019 qui débutera le 21 juin et prendra fin le 19 juillet.

A.K.A.