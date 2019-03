Amical: cette sélection africaine courtise les Lions de l’Atlas

Le sélectionneur de l’Egypte Javier Aguirre compte affronter deux sélections africaines dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet.

Selon le journal égyptien «Al Yaoum Assabie», le coach mexicain veut jouer contre le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie, précisant qu’il attend les résultats du tirage au sort, prévu en avril, pour trancher.

Rappelons que la sélection marocaine s’est inclinée mardi 26 mars face à son homologue argentine par 1 but à 0 lors du match amical qui a eu lieu au stade Ibn Batouta de Tanger. La seule réalisation des champions du monde 1986 a été inscrite par Correa Angel, à six minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Hervé Renard n’a pas manqué de relever les conditions climatiques, plus précisément les vents violents qui ont entravé le bon déroulement du match.

S.L.