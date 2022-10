Amateurs de la course à pied au Maroc, ceci vous concerne !

Le Marathon international de Casablanca fait son grand retour le dimanche 30 octobre, après une longue absence en raison de la Covid-19.

« Lieu historique, le complexe Mohammed V ou encore « DONOR » sera la case de départ et la ligne de fin du parcours proposé cette année. Plus qu’un marathon, l’itinéraire est une chance aussi pour les coureurs de découvrir la métropole », indique un communiqué des organisateurs.

« Il est conçu de manière à ce qu’on saisisse le charme de Casablanca l’effervescente, à travers ses différentes artères, commençant par le Boulevard Ghandi, le Boulevard de l’Océan Pacifique, en passant par la Route Sidi Abderrahman, vers le Boulevard de l’Océan Atlantique, le Boulevard de la Corniche, le Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah et l’Avenue des FAR ou encore Avenue Pasteur qui est le point de retour vers la piste du Complexe Mohammed V », indique le document, ajoutant qu’il s’agit là d' »une manière de voir la médina, l’une des plus tardives du Maroc, traverser le centre et ses immeubles art-déco, et rejoindre la mosquée Hassan II, une merveille architecturale construite sur l’eau ».

Le Marathon International de Casablanca est le fruit d’un partenariat institutionnel, entre la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, la commune de Casablanca avec notamment, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme à travers la ligue d’Athlétisme de Casablanca et la société de développement local, Casablanca Events & Animation, pour l’organisation d’un événement aux standards internationaux et la promotion des valeurs prônées par le sport à savoir le partage, le respect, la tolérance et le mieux vivre ensemble, poursuit la même source.

À l’instar de la 12ème édition, l’événement propose cette année 3 épreuves majeures: le Marathon 42 km, le Semi-Marathon 21km et la Course Relais 10km qui est plus accessible. Cette dernière, une nouveauté depuis 2017, se présente comme une distance de référence pour faire découvrir au plus grand nombre, professionnels et amateurs un parcours 100% urbain.

Les jeunes coureurs auront aussi leur mot à dire à travers la « Kids Run », une manière pour les jeunes de 6 à 14 ans de s’éclater, de dévoiler leurs talents et capacités sur le circuit de course du stade Mohammed V le samedi 29 octobre, là même où Saïd Aouita, Hicham El Guerrouj ou Nawal Moutawakil ont montré l’étendue de leurs talents. De quoi faire émerger bien des vocations et forger des souvenirs mémorables, sous les applaudissements et les encouragements des parents qui font le déplacement pour admirer les futurs champions.

Les inscriptions pour le Marathon International de Casablanca 2022, sont ouvertes sur la plateforme wecasablanca.com/marathon et sur l’application « Casa Marathon » disponible gratuitement sur le Play Store et l’AppStore.

À partir du 21 octobre 2022, l’esplanade de l’emblématique « DONOR » accueillera le village du marathon pour recevoir les participants qui souhaitent s’informer, s’inscrire ou récupérer leur Kit participant, ajoute le communiqué.

La société de développement local Casablanca Events et Animation (CEA), créée en 2015, a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.

Pour ce faire, Casablanca Events et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des évènements d’envergure dans les domaines culturel, sportif et économique. CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics.