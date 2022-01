Amallah: « On est tous motivés pour faire quelque chose de grand au Cameroun » (VIDEO)

Selim Amallah, le jeune milieu offensif du Standard de liège et international marocain se dit optimiste quant aux derniers préparatifs de l’équipe nationale et au prochain parcours des Lions de l’Atlas, lors de la 33ème édition de la Coupe africaine des Nations (CAN-2021), qui se déroulera au Cameroun, du dimanche 9 janvier au 6 février 2022.

Dans une déclaration sur le site officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Selim Amallah a affirmé que les Lions de l’Atlas sont arrivés à bon port dimanche 2 janvier au Cameroun: « Nous y avons remarqué un changement réel de climat. Mais nous avons déjà entamé notre période d’adaptation. Et c’est pour cette raison que le staff de notre équipe a préféré notre arrivée à l’avance au Cameroun », a-t-il souligné. Et de poursuivre que les footballeurs marocains sont hyper motivés afin de faire une super CAN et satisfaire ainsi pleinement le public marocain « qui compte énormément sur nous ».

A noter également que les joueurs de Vahid Halilhodzic rencontreront le Burkina Faso, en match amical, ce jeudi 6 janvier courant, alors que le onze national affrontera l’équipe du Ghana le lundi 10 janvier, pour le compte du 1er tour du groupe C, qui comporte aussi l’équipe des Comores et celle du Gabon.

Larbi Alaoui