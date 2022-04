Amallah: « Le public casablancais? Le meilleur au monde ! »

L’international marocain Selim Amallah est revenu sur la victoire des Lions de l’Atlas face à la RD Congo en match retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde, et sur l’ambiance au stade Mohammed V à Casablanca.

Dans un entretien avec Radio Voltaire, le joueur a déclaré que ce qu’il a vécu lors de ce match restera gravé dans sa mémoire. « Nous avons vécu une superbe ambiance. On était fiers de nous, de notre équipe et de nos supporters. Ces moments restent exceptionnels pour moi et pour tous les joueurs, et resteront gravés dans notre mémoire », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Le public de Casa? Le meilleur du monde. J’avais jamais vu tout ça. Au Standard, on a aussi de bons supporters mais ça n’a rien avoir avec ce qu’on a vécu au Maroc ».

Pour rappel, le Maroc avait battu la RD Congo par 4 buts à 1, décrochant la qualification en Coupe du Monde, où le tirage au sort l’a placé au groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada.

M.F.