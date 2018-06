Allemagne-Suède: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du monde 2018)

Pour la 2ème journée du Groupe F de la Coupe du monde, l’Allemagne affrontera ce samedi 23 juin la Suède au Fisht Stadium, à Sotchi.

Pour son entrée en lice dans le tournoi, la Mannschaft a raté le coche et s’est inclinée face au Mexique (1-0), une défaite surprise qui en a choqué plus d’un. Aujourd’hui, le tenant du titre a intérêt à se rattraper et éviter un nouveau mauvais pas qui lui coûtera la qualification. Après la France, l’Italie et l’Espagne, l’Allemagne sera-t-elle le prochain tenant du titre éliminé en phases de groupe ?

De son côté, la Suède victorieuse de la République de Corée et en tête du groupe, a l’intention de battre les Allemands et de décrocher son ticket de qualification en huitièmes de finale. Et il faut dire qu’elle a les moyens de ses ambitions grâce à une solide défense. D’autant plus que les Suédois n’ont pas perdu un match de phase de groupes de Coupe du monde depuis 1990.

La rencontre, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 19 heures (GMT+1) sera retransmise sur Irib TV3, Sport TV 1, Canale 5 Italia, TRT 1 HD, BeIn Sports HD1 FR, TF1 HD, SRF Zwei HD, RSI LA 2 HD, Telecinco, BeIn Sports MAX 2 HD AR et BeIn Sports MAX 1 HD AR ;

Formations probables :

Allemagne: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerôme Boateng, Niklas Süle, Jonas Hector; İlkay Gündoğan, Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Özil, Marco Reus; Mario Gomez

Suède : Robin Olsen; Mikael Lustig, Viktor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg, Ola Toivonen

N.M.