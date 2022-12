Allemagne : fracture à la jambe pour Neuer, saison terminée !

On dit bien qu’un malheur n’arrive jamais seul. Après avoir été éliminé du premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Manuel Neuer, gardien de but de la National Manschaft a été victime d’une chute en faisant du ski. Résultat des courses, fracture de la jambe et fin de saison.

« Salut les amis… la fin d’année aurait pu mieux se passer… j’essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée et j’ai subi une fracture du bas de la jambe ».