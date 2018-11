Allegri réagit aux propos de Mehdi Benatia

Le défenseur, qui a fait quatre apparitions seulement en Serie A depuis le début de la saison, avait, en effet, confié à La Gazetta dello Sport qu’il n’était pas satisfait de sa situation. «Un joueur comme moi, à 31 ans, doit chercher à jouer toute la semaine, au moins. On verra en janvier quelle sera la situation, si la Juve a encore besoin de moi, si le coach veut encore de moi. Mais je suis très heureux, c’est ce qui compte. Comme je l’ai dit, la saison dernière, j’étais bon parce que j’avais de la continuité. Cette année, je ne l’ai pas, mais ça fait partie du job. Je dois chercher à travailler et donner le maximum, mais honnêtement la situation n’est pas plaisante», a regretté le joueur, dans le banc des remplaçants de la Vieille dame depuis le retour de Leonardo Bonucci.

