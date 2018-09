Allegri dit ce qu’il pense de Cristiano Ronaldo

En difficulté face au nouveau promu Frosinone, la Juventus a dû attendre la fin du match pour enfin trouver la faille grâce à Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame continue son sans-faute grâce à ce succès offert sur un plateau par le Portugais nouvellement débarqué à Turin.

Le quintuple Ballon d’Or aura donc marqué la rencontre de tout son talent lors du baisser de rideau de la 5ème journée du Calcio, de par un but inscrit à dix minutes de la fin et une passe décisive offerte à Bernardeschi dans le temps additionnel… mais aussi d’une ribambelle d’occasions qu’il aura vendangées.

Ce qui a fait dire, à son coach Massimiliano Allegri : “Il est plus fort mentalement que les autres”. En conférence de presse d’après-match, il a rendu hommage au quintuple Ballon d’Or qui n’a cessé d’y croire dans cette rencontre malgré un manque de réussite : “Cristiano Ronaldo a eu beaucoup d’occasions et cela se produit parce que les bons ballons arrivent toujours dans les pieds des joueurs capables de marquer des buts dans la surface de réparation”.

Cela étant, la nouvelle coqueluche turinoise et des médias transalpins, ne pourra pas assister aujourd’hui au gala The Best de la FIFA (désignation du meilleur joueur de la saison dernière) où il est en lice avec Mohamed Salah (Liverpool), Luka Modric (Real Madrid). La raison invoquée sportivement étant une rencontre à jouer mercredi contre Bologne pour le compte de la sixième journée du Calcio. L’autre, qu’avance les mauvaises langues est qu’il est en froid avec les deux instances du football européen (UEFA) et mondiale (FIFA) et qu’il zappera la fête comme pour le trophée du meilleur joueur UEFA, il y a un mois.

Autre absent de marque, Lionel Messi, non retenu quant à lui, sur le podium avec les meilleurs crampons FIFA. La cause : une Coupe du Monde ratée en Russie avec l’Albiceleste.

M.J.K