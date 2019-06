Algérie-Sénégal: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN 2019)

L’Algérie affronte, ce jeudi 27 juin, le Sénégal, en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules (Groupe C) de la CAN 2019.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à partir de 18 h (GMT+1). Le match sera diffusé sur BeIN Sports MAX HD1 et BeIN Sports MAX HD2.

Les coéquipiers de Riad Mahrez joueront le Sénégal de Sadio Mané. Un match qui promet, étant donné que les Fennecs ont bien démarré la CAN et que les Lions de la Teranga sont en forme. Ces derniers font d’ailleurs partie des favoris pour remporter le titre.

Rappelons que l’Algérie et le Sénégal ont hérité du groupe C, aux côtés du Kenya et de la Tanzanie. La CAN 2019 prendra fin le 19 juillet prochain.

A.K.A.