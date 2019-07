Algérie-Nigeria: à quelle heure et sur quelles chaînes? (Demi-finale/CAN 2019)

Les demi-finales de la CAN 2019 se jouent ce dimanche 14 juillet. La Tunisie affrontera le Sénégal, alors que l’Algérie croisera le fer avec le Nigeria.

Le choc de la sélection algérienne et son homologue nigériane se jouera à 20h00 (GMT+1) sur la pelouse du stade international du Caire. La rencontre sera diffusée sur BeIN Sports MAX AR HD 1 et 2.

Il faut savoir que les Algériens possèdent la meilleure attaque et défense du tournoi. Ils ont marqué 10 buts, et n’ont concédé qu’un seul contre la Côte d’Ivoire en quart de finale. Le Nigeria, pour sa part, a inscrit 7 et encaissé 5.

L’Algérie est difficile à dominer sur le rectangle vert avec son 4-1-4-1. Grâce à leur dynamisme et leur vitesse, les Fennecs écartent le jeu et occupent tout le terrain. Les défenseurs (Benlamri, Mandi, Bensabeini et Atal), comme les milieux de terrain (Gedioura, Bennacer), avancent pour compenser la montée des attaquants (Riyad Mahrez, Feghouli, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah) qui se combinent avec des mouvements rapides et créent énormément d’occasions.

Avec son 4-3-2-1, le Nigéria possède un noyau défensif fort, un milieu de terrain solide (Wilfred Ndidi, Peter Etebo) et une attaque rapide avec les Chukwueze, A. Iwobi et Ahmed Mussa. Les Nigérians jouent sur de longues passes en diagonale de leur défense vers leurs deux ailiers rusés, Chukwueze et Mussa. Ces derniers essayent d’éliminer rapidement les latéraux pour livrer des passes décisives ou frapper. Les défenseurs centraux Omeruo ( 5,5 longues passes par match) et Troost-Ekong ( 4,8 ) sont des adeptes de cette discipline, suivis des milieux de terrain centraux Etebo ( 3,6 ) et Ndidi ( 2 ).

Le match s’annonce serré. Les deux formations ont fait preuve jusqu’à présent d’un incroyable esprit de combat lors de ce tournoi. Peu importe le résultat, les deux équipes peuvent être fières de leur parcours dans la compétition.

Le Site Info diffusera le Live de la rencontre à partir de 20h00 (GMT+1)

S.L.