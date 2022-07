Algérie: le SG du CIJM dénonce la mauvaise organisation des JM Oran 2022 (PHOTOS)

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour nos voisins. Le Secrétariat général du Comité international des Jeux Méditerranéens (CIJM), représenté par Iakovos Filippousis, a adressé une lettre officielle, dont Le Site Info détient une copie, à Aziz Derouaz, Président/Commissaire COJM Oran 2022, exprimant le mécontentement du CIJM quant à l’organisation de l’événement.

En effet, Iakovos Filippousis dénonce la « très mauvaise organisation de cette compétition en Algérie » et demande aux organisateurs de « présenter leurs excuses dans un bref délai et de corriger les insuffisances liées à cette situation conformément à leurs obligations contractuelles ».

Le CIJM exprime ainsi son désarroi face à ce « flop » des organisateurs algériens, qui n’ont pas su gérer un événement de cette importance, une première pour le pays et probablement une dernière. Dans ce sens, le secrétaire général du CIJM indique : « A notre grand regret, nous devons souligner les insuffisances organisationnelles importantes et fondamentales, qui ont créé des impressions extrêmement négatives sur les membres de la Famille méditerranéenne et ont provoqué de vives réactions ».

L’intégralité de la lettre :