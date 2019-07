Algérie: le président a rendu visite aux Fennecs (VIDEO)

Le président algérien par intérim, Abdelkader Bensalah, a rendu visite jeudi 18 juillet à la sélection algérienne à son lieu de résidence au Caire, à quelques heures du coup d’envoi de la finale de la CAN 2019.

La délégation, qui accompagnait le Chef d’Etat algérien était composé de Raouf Salim Bernaoui et Sabri Boukadoum, respectivement ministre de la Jeunesse et des Sports et des Affaires étrangères. Le président de la fédération algérienne Kheïreddine Zetchi était également présent lors de cette visite.

Bensaleh a échangé des mots avec le staff et les joueurs: “Je vous transmets le message de 44 millions d’Algériens fiers de votre parcours mais surtout de l’esprit de combativité qui caractérise ce groupe pour atteindre ce que vous avez fait jusqu’à présent”, a-t-il affirmé.

Rappelons que la finale se jouera, ce vendredi à 20H00 (GMT+1), et sera diffusée sur beIN Sports MAX AR HD 1 et 2.

L’Algérie s’est qualifiée pour la finale grâce à un somptueux coup franc de dernière minute de l’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, contre le Nigeria (2-1), tandis que le Sénégal, qui cherche à remporter le premier trophée de son histoire, a assuré son passage après la victoire, lors des prolongations, contre la Tunisie (1-0).

C’est la deuxième fois que les Lions de la Téranga se qualifient pour la finale de la CAN. La première remonte à 2002, mais a été perdue à l’issue de la séance des tirs au but face au Cameroun. Pour sa part, l’Algérie est de retour en finale après 29 ans d’absence. Elle espère remporter une deuxième couronne africaine après son unique titre de 1990.

La dernière rencontre entre les deux nations a eu lieu le 27 juin, lors de la phases de groupes du tournoi. L’Algérie avait battu le Sénégal 1 à 0. L’histoire pourrait-elle se répéter ce vendredi?

A.K.A.