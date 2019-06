Algérie-Kenya: à quelle heure et sur quelle chaine? (CAN 2019)

L’Algérie entame sa participation à la CAN 2019 en croisant le fer avec le Kenya, ce dimanche 23 juin, au stade du 30 juin, au Caire.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à partir de 21h (GMT+1). Le match sera diffusé sur BeIN Sports MAX HD1 et BeIN Sports MAX HD2.

Le coach des Fennecs, Djamel Belmadi, qui disputera sa première CAN en tant que sélectionneur, s’est dit confiant quant aux chances de l’Algérie lors du tournoi africain.

Avec des joueurs de renom tels, Riad Mahrez, ou encore Soufiane Feghouli pourra aller très loin dans la compétition. Toutefois, le match face au Kenya, qui sera certainement difficile, sera la clé pour bien démarrer cette CAN.

Rappelons que l’Algérie a hérité du groupe C, aux côtés du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie. La CAN 2019 prendra fin le 19 juillet prochain.

A.K.A.