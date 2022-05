Algérie-Cameroun: la FIFA donne son verdict

Grosse gifle pour le football algérien. La FIFA a enfin répondu au recours de la Fédération algérienne de football concernant le match Algérie-Cameroun et a décidé que le match ne sera pas rejoué.

Dans un communiqué, la FAF précise avoir reçu une correspondance de la part de l’instance internationale.

«En réponse à la réclamation introduite auprès de la commission d’arbitrage concernant le match Algérie – Cameroun, la FAF a été destinataire hier 6 mai d’une lettre de la FIFA qui indique : « Nous regrettons, que selon vos appréciations, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux Lois du Jeu et du protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage», peut-on lire.

Pour rappel, l’Algérie a vu ses espoirs de rejoindre le Mondial 2022 se volatiliser aux dernières secondes du match retour des barrages contre le Cameroun. Les supporters ont dénoncé des injustices arbitrales et certains n’ont pas manqué d’évoquer une « conspiration » impliquant plusieurs parties visant à éliminer l’Algérie.

H.M.