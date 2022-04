Algérie-Cameroun: la Fédé gambienne réclame des sanctions contre Djamel Belmadi

La Fédération gambienne de football (GFF) a annoncé dans un communiqué avoir demandé à la Confédération africaine de football (CAF) et à la FIFA d’ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires à l’encontre du sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, pour des propos jugés discourtois à l’encontre de l’arbitre gambien, Bakary Gassama.

Gassama a dirigé le match Algérie-Cameroun du 29 mars dernier, qui s’inscrivait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, une rencontre au terme de laquelle l’Algérie a été éliminée.

‘’Nous avons (…) également demandé à la Fédération algérienne de football de faire une déclaration publique condamnant les [propos] de Belmadi et toutes les attaques verbales [faites] contre Gassama par des Algériens’’, affirme la GFF dans ce communiqué.

La Fédération gambienne de football ajoute avoir demandé aussi à la CAF et à la FIFA de ‘’prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher [les] responsables et ressortissants [algériens] de faire de nouvelles remarques négatives’’ et de proférer des ‘’menaces contre la personne de Gassama’’.

La GFF affirme suivre avec ‘’une vive préoccupation’’ les faits qu’elle reproche au sélectionneur de l’Algérie.

Dans une vidéo postée sur le site de la Fédération algérienne de football, Djamel Belmadi s’en est pris à l’arbitre gambien lui reprochant d’avoir anéanti l’espoir de tout un peuple, celui de l’Algérie de se qualifier à la Coupe du monde 2022.

‘’Je ne dis pas qu’il faut le tuer, mais il ne faut pas le laisser tranquille’’, a-t-il dit, ajoutant : ‘’Plus jamais nous ne laisserons un arbitre nous avoir.’’

La Fédération camerounaise de football a également menacé le sélectionneur algérien de poursuites judiciaires.

S.L. (avec MAP)