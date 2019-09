Alex Morgan s’acharne sur Cristiano Ronaldo

Alex Morgan a visiblement une dent contre Ronaldo. La vedette de l’équipe nationale féminine des États-Unis qui avait déjà provoqué une polémique en évoquant CR7, a encore fois critiqué la star de la Juventus dans un entretien accordé à Sports Illustrated.

“Il faut écouter les femmes. Aujourd’hui, elles sortent de leur silence. Tout le monde se demande qui a raison et qui a tort. Mais il y a tout de même des preuves qui ont été cachées et l’argent permet de cacher ses preuves”, a laché Alex Morgan. Et de poursuivre: “il faut soutenir les femmes, surtout lorsqu’elles sont vulnérables. Je n’ai pas critiqué Ronaldo en tant que footballeur. Je n’ai pas dit qu’il n’est pas le meilleur du monde, mais simplement qu’il y a le footballeur et l’homme”.

En juillet dernier, les procureurs de Las Vegas ont annoncé que Cristiano Ronaldo ne sera pas inculpé pour viol et agression sexuelle faute de preuves.

Alex Morgan avait alors lancé sur la toile: “Ronaldo est une icône de la corruption dans le sport”. Peu de temps après, la footballeuse a reçu de nombreuses critiques.

L’attaquant de la Juventus ne fera pas l’objet d’accusations pénales après que Kathryn Mayorga, qui travaillait comme mannequin à Las Vegas, l’a accusé de l’avoir violée dans un hôtel de la ville.

Le quintuple Ballon d’Or de 34 ans avait été accusé d’avoir rencontré la femme dans une discothèque, l’invitant dans une chambre d’hôtel où le viol présumé aurait eu lieu. Ronaldo a nié ces accusations. Le bureau du procureur du district a déclaré que “les allégations d’agression sexuelle contre Cristiano Ronaldo ne peuvent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable”.

Soufiane Laraki