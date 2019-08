Al Merreikh-Wydad: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe Mohammed VI)

Le Wydad de Casablanca croise le fer ce samedi 31 août avec le club soudanais d’Al Merreikh, dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe du roi Mohammed VI des clubs arabes champions.

Les Rouges ont atterri mercredi dernier à Khartoum après un périple de 28 heures. Si l’équipe est prête à entamer sa saison après son stage de préparation à Marrakech, certains joueurs clés manqueront toutefois à l’appel lors de ce match. Il s’agit de Salaheddine Saidi, blessé lors du stage des Lions de l’Atlas et Ismail Haddad qui n’a pas accompagné les Rouges au Soudain à cause d’un problème administratif. Le nouvel attaquant du WAC Kabongo Kasongo sera également absent parce qu’il n’est pas enregistré sur la liste de la Coupe arabe. C’est le cas aussi de Haytham El Bahja et de Murushid Juuko.

La rencontre, dont le coup d’envoi sera donné à 19 heures, se déroulera sur la pelouse du stade Al Merreikh. Elle sera retransmise sur Abu Dhabi Arryadia HD2.

S.L.