Al-Ahly-Zamalek: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Finale de la LDC)

Les deux rivaux égyptiens, Al Ahly et le Zamalek, s’affrontent ce vendredi soir pour le compte de la finale de la Ligue des Champions d’Afrique.

Al Ahly est le club le plus titré de la compétition avec 8 sacres. Ayant remporté son dernier titre en 2013, il compte reconquérir le trophée, après ses échecs en 2017 et en 2018, respectivement contre le Wydad et l’Espérance de Tunis. De son côté, le Zamalek compte renouer avec la compétition, qu’il n’a pas remporté depuis 2002.

Le coup d’envoi du match sera donné ce vendredi soir à 20h. La rencontre sera diffusée sur BeIN sport HD1 et BeIN sport HD7.

M.F.