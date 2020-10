Al Ahly-Wydad: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Ligue des champions)

Le Wydad de Casablanca affronte, ce vendredi soir au Caire, le club d’Al Ahly, dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine.

Le WAC, double vainqueur de cette compétition (1992 et 2017) et finaliste en 2011, aura la lourde tâche de rattraper son retard en match retour. Les Rouges ont en effet perdu à Casablanca, par deux buts à zéro. Les Wydadis, l’ombre d’eux-mêmes lors de ce match, ont concédé leur première défaite à domicile en ligue des Champions depuis plus de quatre ans. Leur dernière défaite chez eux remonte au 27 juillet 2016 face à… Al Ahly.

L’équipe, qui a atterri mercredi au Caire, a tenu, jeudi, sa dernière séance d’entraînement au stade international du Caire, sous la direction de l’Argentin Miguel Gamondi.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui se jouera au stade international du Caire , sera donné à 20 heures. Le match sera retransmis sur beIN Sport HD 7 et commenté par Hafid Derradji.

M.F.