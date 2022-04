Al Ahly-Raja: Taoussi et Mosimane s’expriment avant le match

Le match qui opposera le Raja de Casablanca à Al Ahly d’Égypte à l’aller des quarts de finale de la Ligue des Champions (LDC) d’Afrique de football sera très serré, mais l’objectif est de revenir avec un résultat positif du Caire, a indiqué vendredi l’entraineur des Verts, Rachid Taoussi.

Les joueurs du Raja sont bien préparés pour cette confrontation, a déclaré Taoussi dans une conférence de presse à la veille de ce match entre le deux géants nord-africains, expliquant que ses coéquipiers sont pleinement concentrés afin d’obtenir un résultat positif lors de ce match aller.

Il a relevé que « ce match est une première étape de la confrontation. Nous veillerons à obtenir un résultat positif avant le match retour qui se tiendra au stade Mohammed V devant nos supporters qui constituent le joueur numéro 1 du Raja ».

« Al Ahly est une équipe forte composée de joueurs talentueux qui représentent l’épine dorsale de la sélection nationale égyptienne, notamment Amr El Sulaya et Mohamed El Shenawy, en plus du Sud-africain Percy Tau », a-t-il poursuivi.

Taoussi a de même souligné que ses joueurs qui sont arrivés au Caire avec de bons esprits « s’attendent à un match très dur et ont beaucoup de respect pour Al Ahly », notant que chaque équipe défendra ses chances de gagner.

« Notre équipe est cohérente et dispose de joueurs expérimentés aux côtés d’autres plus jeunes. Nous espérons faire montre d’une bonne performance demain et être à la hauteur de ce match contre Al Ahly », a-t-il dit.

Il a renchéri que « le principal objectif pour moi est que les joueurs se concentrent sur le terrain et soient indifférents au public de l’équipe adverse ».

Évoquant la dernière défaite contre Al Ahly lors de la Supercoupe de la CAF, Taoussi a déclaré que « chaque match joué dans le passé est enregistré dans les annales, mais nous regardons toujours vers l’avenir et nous nous concentrons actuellement sur le match contre Al Ahly ».

Il a également ajouté que « lors des discussions avec les joueurs, nous prenons tout en considération. Le processus de rotation est possible car tous les 3 jours nous jouons un match, sachant que l’équipe du Raja dispose des meilleurs gardiens au niveau national ».

De son côté, le joueur du Raja Ayoub Chaboud a mis l’accent sur la difficulté du match de samedi contre le club égyptien, qui constituera « une grande confrontation entre deux grandes équipes du continent africain », insistant sur la nécessité d’obtenir un résultat positif au Caire avant le match retour.

Quant à l’entraîneur d’Al Ahly, le Sud-Africain Pitso Mosimane, il a assuré que le match contre Raja marque le début d’un travail sérieux dans la compétition continentale.

« En phase de groupes, vous pouvez perdre ou faire match nul et se qualifier, mais les choses sont différentes en séries éliminatoires. Nous jouerons le match de demain avec pour ambition de remporter la victoire », a-t-il soutenu.

Il a ajouté que « les matches d’Al Ahly contre des équipes marocaines sont toujours très difficiles et serrés. Demain, nous jouerons contre une équipe distinguée qui a dominé en phase de groupes ».

Concernant les blessures subies récemment par certains de ses protégés, Mosimane a indiqué que ceci fait partie du football et que son équipe est capable de bien performer malgré l’absence d’un certain nombre de joueurs, notamment le Marocain Badr Banoun et Akram Tawfik.

Revenant sur le déclin des performances d’Al Ahly en phase de groupes, il a expliqué que son équipe « est déterminée à développer un bon jeu demain et à continuer le voyage dans le tournoi. »

S.L. (avec MAP)