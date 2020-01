Al Ahly: le transfert de Walid Azarou a échoué

Le transfert au championnat saoudien de l’international marocain et attaquant du club égyptien Al Ahly, Walid Azarou vient d’échouer, rapportent mardi des médias locaux.

Le club saoudien Itifak avait sollicité les services de Azarou lors du mercato en lui proposant 500.000 dollars et 300.000 pour Al Ahly, selon la même source.

L’international marocain a demandé un million et 800 .000 dollars au cours de 6 mois pour quitter son club et rejoindre Al Itifak. Cette demande a été rejetée par le club saoudien et le transfert a ainsi échoué

S.L. (avec MAP)