Al Ahly: Badr Benoun en colère contre son club

L’international marocain, Badr Benoun, évoluant au sein du club égyptien Al-Ahly, a piqué une grande colère, durant ces dernières heures.

La raison en est son écartement, par l’entraîneur portugais de l’équipe, Ricardo Suarez, de la formation qui joue un match contre Misr El Makasa, ce mercredi. Et également pour les demandes de grosses sommes d’argent exigées par Mahmoud Al-Khatib, président du club, pour permettre au Marocain de quitter Al-Ahly, lors du mercato estival prochain.

Le journal égyptien El Watan Sports a ainsi révélé que Benoun désire participer à toutes les rencontres de son équipe, mais Suarez ne compte plus sur ses services, à cause de l’approche de son départ du club et, aussi, selon les desiderata du Bureau directeur d’Al-Ahly.

Badr Benoun est donc en colère contre son club, surtout à cause des grosses sommés demandées pour lui permettre de rejoindre les rangs du club qatari « Qatar » et, également, pour son profond sentiment du manque de souplesse du côté de Mahmoud Al-Khatib pour le laisser partir, a précisé la même source.

L.A.