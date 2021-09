Al Ahly: Badr Banoun fixé sur son sort

Le club égyptien Al Ahly a confirmé son attachement au Marocain Badr Banoun et réaffirmé son rejet des offres des clubs du Golfe pour son départ de l’équipe.

L’entraîneur des « Diables rouges », le Sud-africain Pitso Mosimane, a déclaré que le joueur marocain reste dans la forteresse rouge pour la prochaine saison puisqu’il est l’un des piliers de la défense du club qui se prépare à disputer la Supercoupe d’Égypte et continuer son parcours dans la Coupe d’Egypte, outre son match face au Raja de Casablanca pour le compte de la Supercoupe de la CAF, dont aucune date n’a fixée jusqu’à présent par l’instance africaine.

Les médias ont indiqué que le club saoudien Taâwon avait formé le souhait d’embaucher Badr Banoun pour 6 un montant de millions de dollars, pour renforcer les rangs de l’équipe jaune durant la saison en cours du Championnat d’Arabie saoudite de football.

Mosimane a indiqué à la presse que le club Al Ahly ne se détachera pas de Banoun pendant l’étape actuelle, car il est un élément très important de sa composition et qu’on compte beaucoup sur lui dans la ligne de défense.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de football du club Al Ahly, Sayed Abdel Hafeez, a dit que le Club n’a aucune intention de laisse partir Badr Banoun, affirmant que le staff technique de l’équipe égyptienne s’attache aux services du joueur.

Abdel Hafeez a expliqué que le club n’a reçu aucune offre officielle des clubs du Golfe souhaitant inclure Badr Banoun, notant que même si une offre devait être faite au joueur marocain, elle serait rejetée, étant donné qu’Al Ahly a besoin de ses services pendant la prochaine étape, qui connaît une course pour un grand nombre de championnats et de titres, notamment la Supercoupe d’Égypte, la Supercoupe de la CAF et la Coupe d’Egypte, en plus du début du Championnat d’Égypte de football et la nouvelle édition de la Ligue des champions de la CAF durant le mois prochain.

Le directeur des transferts du club, Amir Tawfiq, avait également confirmé, dans des déclarations aux médias, que le débat autour du départ de Badr Banoun d’Al Ahly est dénué de tout fondement, expliquant qu’il s’agit d’un élément indispensable de l’équipe, car le staff technique compte sur lui durant la phase à venir.

Badr Banoun avait rejoint le Club Al Ahly en janvier 2021 pour 2 millions de dollars, dans le cadre d’un contrat de quatre saisons, en provenance du Raja de Casablanca.

AC