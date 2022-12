Aji Trini F’Zenata : un évènement sportif au parc central de l’Eco-cité Zenata

COMMUNIQUÉ. La Société d’Aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a organisé le 29 octobre l’évènement sportif « Aji Trini F’Zenata », en partenariat avec Progym Fit Factory et ses partenaires immobiliers (Mfadel, Al Akaria, Zen view & living, Réalités Afrique, EMC, Les Arènes et Paloma Bay).

Cette rencontre sportive a rassemblé près de 500 participants ainsi que les premiers habitants du « quartier de la Ferme », premier développement résidentiel de l’Eco-Cité Zenata. Elle a également connu la participation du Centre d’Insertion et d’Aide par le Travail de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, ainsi que les membres de l’association « Les Amis du Ruban Rose », qui a pour objectif principal de soutenir les femmes atteintes d’une affection ou d’un cancer du sein.

Aji Trini F’Zenata s’est déroulé au parc central de L’Eco-cité Zenata. D’une superficie de 8 ha, il constitue le principal équipement du premier quartier résidentiel : « Le quartier de la Ferme ». Cette journée sportive a également permis à l’ensemble des participants de découvrir l’offre immobilière en cours de développement.

A travers cet évènement, la Société d’Aménagement Zenata et ses partenaires œuvrent à promouvoir le sport et le bien-être pour l’épanouissement de tous.