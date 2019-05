Ajax – Tottenham : Mazraoui explique son choix de jeûner

L’Ajax Amsterdam a rendez-vous avec l’histoire, mercredi, contre Tottenham à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un rendez-vous crucial qui coïncide avec le mois du Ramadan.

Le soleil se couche vers 21H15 aux Pays-Bas, alors que le coup d’envoi du match sera donné à 21H00 (heure locale). Cela veut dire que les internationaux marocains de l’Ajax, Hakim Ziyech, et Noussair Mazraoui, vont jeuner pendant le match.

Le choix de jeûner de ces derniers continue de faire polémique, ce qui a poussé Mazraoui à briser le silence. “Je suis totalement responsable et conscient de la responsabilité qui repose sur nos épaule. Je peux jeûner et jouer en même temps cela ne me pose aucun problème. Je suis habitué. il faut savoir que chacun a son propre point de vue. C’est mon propre choix et les gens doivent l’accepter”.

Et d’ajouter: “Si je commence cette rencontre tant attendue dès le début, je ne vais pas hésité à aller rapidement en touche pour boire un peu d’eau au moment de l’appel à la prière du Maghrib”.

Notons que les coéquipiers de Hakimi Ziyech avaient pris une option pour la finale de la Ligue des Champions, en s’imposant sur les terres des Spurs mardi dernier (0-1). Un nul suffira à l’Ajax pour passer, mais le retour s’annonce électrique entre les deux formations.

N.K